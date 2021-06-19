Son dakika gündem: İki silahlı kavga şüphelisinden biri kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

Adana'da polis ekiplerinden kaçmaya çalışan iki silahlı kavga şüphelisinden biri kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 01 AGT 123 plakalı otomobildeki iki şüphelinin merkez Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'nde silahlı kavgaya karıştığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Otomobildeki şüpheliler, mahalleye giren ekipleri fark edip kaçmaya başladı.

Ara sokaklarda bir süre izini kaybettiren şüphelilerin aracı, Kıyıboyu Caddesi'nde yola kapan atan ekiplerce durduruldu.

Gürselpaşa Mahallesi ara sokaklarına kaçan iki şüpheliden biri yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli Şakirpaşa Polis Merkezi'ne götürüldü.

Polis, diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.