Adana'da iki torbacı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Adana'da iki torbacı tutuklandı - Son Dakika

Adana'da iki torbacı tutuklandı

11 dakika önce

Adana polisinin, sokakta uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına aldığı 2 kişi tutuklandı.

Adana'da iki torbacı tutuklandı, System.String[]

Adana polisinin, sokakta uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına aldığı 2 kişi tutuklandı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde "torbacı" diye tabir edilen ve sokakta uyuşturucu satan kişilerin olduğu bilgisine ulaştı. Metanzade ve Serinevler mahallelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Hasan A. (42) ve Mustafa K. (27) gözaltına alındı. Yapılan aramada 4 gram bonzai, 161 uyuşturucu yerine kullanılan ve yeşil reçeteyle alınan hap, 3.79 gram esrar ele geçirildi.


Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete getirildi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. - ADANA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 10:06 Kaynak: İHA
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