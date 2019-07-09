Adana'da iki üsteğmen FETÖ'den gözaltına alındı
1 saat önce
İstanbul Cumhuriyet Savcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında Adana'da 2 üsteğmen gözaltına alındı.
İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:34 Kaynak: İHA
Cumhuriyet Savcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında Adana
'da 2 üsteğmen gözaltına alındı.
FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK
) gizli yapılanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 100'ü Kara Kuvvetleri Komutanlığı
, 33'ü Hava Kuvvetleri Komutanlığı
, 37'si Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
ve 6'sı Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup tamamı muvazzaf toplam 176 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda Adana'da İncirlik
Üssü'nde ve Karataş
Sahil Güvenlik'te görevli iki üsteğmen gözaltına alındı. Zanlıların İstanbul'a gönderildiği öğrenildi. - ADANA
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