Son Dakika Haberleri: Adana'da iki üsteğmen FETÖ'den gözaltına alındı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Adana'da iki üsteğmen FETÖ'den gözaltına alındı

1 saat önce

İstanbul Cumhuriyet Savcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında Adana'da 2 üsteğmen gözaltına alındı.

Adana'da iki üsteğmen FETÖ'den gözaltına alındı, System.String[]
İstanbul Cumhuriyet Savcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında Adana'da 2 üsteğmen gözaltına alındı.

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) gizli yapılanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 100'ü Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 33'ü Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 37'si Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve 6'sı Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup tamamı muvazzaf toplam 176 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda Adana'da İncirlik Üssü'nde ve Karataş Sahil Güvenlik'te görevli iki üsteğmen gözaltına alındı. Zanlıların İstanbul'a gönderildiği öğrenildi. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:34 Kaynak: İHA
İstanbul, Adana, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tudor, Dorukhan transferi için İstanbul'a geldi Kırmızı etin kilosu 55 liraya kadar düştü Evine gelen ceza tebligatını görünce şaşkına döndü: Bu suçu kabul etmiyorum Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 10:50:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da iki üsteğmen FETÖ'den gözaltına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]