Adana'da İkinci El Ürünler ve Antika Pazarı açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da İkinci El Ürünler ve Antika Pazarı açıldı - Son Dakika

Adana'da İkinci El Ürünler ve Antika Pazarı açıldı

6 saat önce

Çukurova Belediyesi, İkinci El Ürünler ve Antika Pazarını açtı.

Adana'da İkinci El Ürünler ve Antika Pazarı açıldı, System.String[]

Çukurova Belediyesi, İkinci El Ürünler ve Antika Pazarını açtı.


Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Halk Günü toplantısında istenen İkinci El Ürünler ve Antika Pazarının açılması için gerekli talimatları verdi. Bunun üzerine İkinci El Ürünler ve Antika Pazarının Toros Mahallesi Kapalı Semt Pazarında her salı kurulması kararlaştırıldı.


Başkan Soner Çetin, pazarı ziyaret ederek esnafla sohbet etti. Başkan Çetin, "Böyle bir öneri gelince hemen değerlendirmeye aldık. Halk Günü toplantılarının amaçlarından biri tam da budur. Biz katılımcı ve çoğulcu bir belediyecilik anlayışına sahibiz. Vatandaşlarımızdan gelen şikayet ve sorunları anında çözme yanında onlardan gelecek öneri ve projeler de bizim için önem taşıyor. İkinci El Ürünler ve Antika Pazarı vatandaşlarımızın önerileri doğrultusunda ortaya çıktı. Adana'da bu uygulama bir ilk olmak özelliği taşıyor. Bunun için de mutluyuz" dedi.


Pazar esnafı da kendilerine böyle bir imkan sağlamasından dolayı Başkan Soner Çetin'e teşekkür etti.


Pazar ziyareti sırasında Başkan Soner Çetin'e Kurtuluş Savaşı döneminde kadınların elle diktiği Türk Bayrağı ve Atatürk rozeti hediye edildi. - ADANA

Soner Çetin, Çukurova, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:04 Kaynak: İHA
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