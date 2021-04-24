Adana'da ikinci sınıf öğrencisi Defne Ceyran, resim yarışmasında Türkiye birincisi oldu - Son Dakika

Adana'da'nın Ceyhan ilçesinde ikinci sınıf öğrencisi Defne Ceyran, 5. Geleneksel 23. Nisan Çocuk Resim Yarışması'nda Türkiye birincisi oldu.
Mehmetçik İlkokulu ikinci sınıf öğrencisi Defne Ceyran, "Kovid-19 dünyamızı terk ettiğinde nereye seyahat etmek istersin?" temasıyla düzenlenen "5. Geleneksel 23. Nisan Çocuk Resim Yarışması"nda Türkiye birinciliğini elde etti.
Öğretmenler ve ailesi, Ceyran'ın derecesini kutlayarak başarılar diledi.
Kaynak: AA
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