Son Dakika Haberleri: Adana'da İkisi Polis 3 Kişiyi Yaralayan Sürücü Tutuklandı

Adana'da İkisi Polis 3 Kişiyi Yaralayan Sürücü Tutuklandı

51 dakika önce

Adana'da kamyonetle ikisi polis 3 kişiye çarparak yaralanmalarına yol açan sürücü tutuklandı.

Adana'da İkisi Polis 3 Kişiyi Yaralayan Sürücü Tutuklandı, System.String[]
Adana'da kamyonetle ikisi polis 3 kişiye çarparak yaralanmalarına yol açan sürücü tutuklandı.

Merkez Çukurova ilçesinde uygulama noktasında durmayarak iki polis memuru ile Ömer Sertkaya'ya çaparak kaçtığı iddiasıyla gözaltına alınan 01 HZ 256 plakalı kamyonetin sürücüsü M.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

M.G, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Karslılar Mahallesi'nde önceki gün uygulamaya yapan polis ekipleri, 01 HZ 256 plakalı kamyonete "dur" ihtarında bulunmuştu. İhtara uymayarak iki polis memuru ve Ömer Sertkaya'ya çaparak kaçan kamyonet sürücüsü M.G. gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 10:28 Kaynak: AA

Merkez, Adana, Polis, Güncel
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