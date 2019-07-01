Son Dakika Haberleri: Adana'da "İl Spor Merkezleri" açılışı gerçekleştirildi
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Adana'da "İl Spor Merkezleri" açılışı gerçekleştirildi

15 dakika önce

Adana'da il spor merkezlerinin açılışı törenle yapıldı.

Adana'da
Adana'da il spor merkezlerinin açılışı törenle yapıldı.

Menderes Spor Salonu'nda gerçekleştirilen açılışta konuşma yapan Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak, öğrencilerin boş zamanlarını sporla değerlendirmeleri için 37 branşta "İl Spor Merkezleri" açacaklarını söyledi.

Ataşbak, altyapıyı güçlendirmek, sporu tabana yaymak için her yıl olduğu gibi İl Spor Merkezleri açtıklarını, bunun hazırlıklarının tamamlandığını ifade etti.

Yüzme havuzlarının bakım ve onarımlarının yapılarak sezona hazırlandığını, spor salonları ve diğer tesislerin eksiklerinin giderildiğini belirten Ataşbak, şöyle devam etti:

"Okullar sporun tabanını oluşturuyor. Öğrencilerin boş zamanını sporla değerlendirmeleri, kötü alışkanlıklardan uzaklaşmaları için spor merkezlerini açacağız. Yüzmenin dışında tüm branşlar ücretsiz olacak. İl Spor Merkezleri'nde diplomalı, deneyimli antrenörler görev yapacak. Hedefimiz, kulüplere ve milli takımlara yeni yetenekler kazandırmaktır. Son yıllarda 81 il arasında nüfus oranına göre il spor merkezlerine başvuran öğrenci sayısında Türkiye genelinde oldukça önemli bir konumdayız. Bu sezon da yoğun başvuru olacağına inanıyorum."

Her sene olduğu gibi bu sene de yetenekli ve başarılı sporcular yetiştireceğiz diyen Ataşbak, engelliler ve özel sporcular için de spor merkezleri açıldığını belirtti.

Açılış töreninde karate ve jimnastik sporcuları yaptıkları gösterilerle programa renk kattılar. Açılışta Spor Şube Müdürü Halit Yılmazel, THOM Koordinatörü Murat Adıgüzel, Spor Şefi Hanifi Altun, Okul Sporları Şefi Ramazan Bahadır hazır bulundu.

Hangi branşlarda il spor merkezleri açılacak?

Atletizm, badminton, basketbol, bedensel engelliler, bisiklet, bocce, bowling, dart, boks, cimnastik, futbol, gelişmekte olan sporlar, güreş, halter, hentbol, herkes için spor, izcilik, judo, kano, karate, kick boks, kürek, masa tenisi, muay thai, okçuluk, özel sporcular, satranç, taekwon-do, tenis, voleybol, vücut geliştirme, fitness, bilek güreşi, wushu, yelken, yüzme, aikido, yoga ve diğer spor dalları. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:06 Kaynak: İHA
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