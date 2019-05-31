Son Dakika Haberleri: Adana'da "İl Spor Merkezleri" kayıtları başladı
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Adana'da "İl Spor Merkezleri" kayıtları başladı

1 saat önce

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak, öğrencilerin boş zamanlarını sporla değerlendirmeleri için 37 branşta "İl Spor Merkezleri" açacaklarını söyledi.

Adana'da
Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak, öğrencilerin boş zamanlarını sporla değerlendirmeleri için 37 branşta "İl Spor Merkezleri" açacaklarını söyledi.

Yüzme havuzlarının bakım ve onarımlarının yapılarak sezona hazırlandığını, spor salonları ve diğer tesislerin eksiklerinin giderildiğini belirten Ataşbak, şöyle devam etti:

"Sporun tabanını okullar oluşturuyor. Öğrencilerin boş zamanını sporla değerlendirmeleri, kötü alışkanlıklardan uzaklaşmaları için 37 branşta il spor merkezi açacağız. Yüzmenin dışında tüm branşlar ücretsiz olacak. İl Spor Merkezleri'nde diplomalı, deneyimli antrenörler görev yapacak. Hedefimiz, kulüplere ve milli takımlara yeni yetenekler kazandırmaktır. Son yıllarda 81 il arasında nüfus oranına göre il spor merkezlerine başvuran öğrenci sayısında Türkiye genelinde oldukça önemli bir konumdayız. Bu sezon da yoğun başvuru olacağına inanıyorum."

Ataşbak, engelliler içinde spor merkezleri açılacağını, İl Spor Merkezleri'ne kayıtların başladığını, okulların da tatile girmesiyle antrenmanların 17 Haziran Pazartesi günü başlayacağını, 5-18 yaş öğrencilerin nüfus kağıdı fotokopisiyle birlikte spor servisine, Yüzme branşı için ise Atatürk Yüzme Havuzuna başvurmalarını istedi. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:20 Kaynak: İHA
Adana, Spor
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