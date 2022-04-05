Adana'da ilginç olay: Silah sesine pencereden baktı gözünden vuruldu - Son Dakika
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Adana'da ilginç olay: Silah sesine pencereden baktı gözünden vuruldu

05.04.2022 08:30

Adana'da, duyduğu silah sesi üzerine pencereden başını uzatan kadın gözünden yaralandı. Hayriye A, yakınları tarafından özel bir araçla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Merkez Yüreğir ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde, Hayriye A. (60) evinin yatak odasında bulunduğu sırada, dışarıdan pompalı tüfekle ateş açıldığını duydu.

GÖZÜNE SAÇMA GELDİ

Bunun üzerine başını pencereden uzatan Hayriye A. gözüne saçma isabet etmesi sonucu yaralandı. Hayriye A, yakınları tarafından özel bir araçla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

RASTGELE ATEŞ AÇILMIŞ

Polis ekipleri, yaptıkları çalışmada, Hayriye A'nın seyir halindeki bir araçtan rastgele ateş açılması sonucu yaralandığını tespit etti. Soruşturma sürüyor.

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Adana Yüregir, Araştırma, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da ilginç olay: Silah sesine pencereden baktı gözünden vuruldu - Son Dakika


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