Son Dakika Haberleri: Adana'da ilk müdahaleyi yapan kadını yaralının yakınları darbetti

Adana'da ilk müdahaleyi yapan kadını yaralının yakınları darbetti

4 saat önce

Adana'da yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobil çarpan kadına, sürücünün araçta bulunan sağlık görevlisi eşi ilk müdahaleyi yaptı.

Adana'da ilk müdahaleyi yapan kadını yaralının yakınları darbetti, System.String[]
Adana'da yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobil çarpan kadına, sürücünün araçta bulunan sağlık görevlisi eşi ilk müdahaleyi yaptı. Yaralının yakınları, ilk müdahaleyi yapan sağlık görevlisi kadını beyzbol sopasıyla darbetti.
Sinan Üçer idaresindeki 01 DZR 49 plakalı otomobil, merkez Çukurova ilçesi Kenan Evren Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Dilek Çetinkaya'ya çarptı.
Kazanın ardından Üçer'in araçta bulunan sağlık görevlisi eşi Özden Üçer, yaralı Çetinkaya'ya ilk müdahaleyi yaptı.
Bu sırada Çetinkaya'nın yakınları beyzbol sopasıyla sağlık görevlisi Üçer'e saldırdı. Çıkan kavgayı yoldan geçen vatandaşlar ayırırken, yaralı Çetinkaya olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis, kavgayla ilgili Çetinkaya'nın 3 yakınını gözaltına aldı.
Darp sonucu yaralanan ve özel bir hastanede tedavi olarak rapor alan Üçer, şüphelilerden şikayetçi oldu.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 01:47 Kaynak: AA
Çukurova, Çetinkaya, Adana, Güncel
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