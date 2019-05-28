Adana'da ilk müdahaleyi yapan kadının yaralı yakınlarınca darbedilmesi

Adana'da otomobilin çarpması sonucu yaralanan yayaya ilk müdahaleyi yapan sürücünün araçta bulunan hemşire eşini darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı.Merkez Çukurova ilçesinde iki gün önce Sinan Üçer (40) yönetimindeki 01 DZR 49 plakalı otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan D.Ç'ye (16) çarptığı kaza sonrası yaralıya müdahale eden sürücünün araçta bulunan hemşire eşi Özden Üçer'e (35) saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınan yaralı yakını Bayram A. (20) ve Kerim T'nin (27) Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.Şüpheliler, savcılık talimatıyla işlemlerinin ardından emniyetten serbest bırakıldı.Bu arada, kazanın ardından Üçer çiftinin 10 yaşındaki kızı Polen'in cep telefonu kamerasıyla olay anını çektiği öğrenildi. Görüntülerde, eli sopalı bir kişinin yaralı ve ona yardım edenlerin olduğu yere yönelmesi ve ardından çığlıkların duyulması yer aldı. Görüntüyü çeken çocuğun yaşadığı korkuyla bağırması da görüntülere yansıdı.Darp sonucu yüzünde morluk oluşan Özden Üçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, olay günü eşinin kullandığı otomobille ailesiyle hasta ziyaretinden döndüklerini belirterek, hızlarının 20-30 kilometre olduğunu savundu.Bu sırada genç bir kızın aniden yola çıkarak aracın sağ aynasına çarpıp yere düştüğünü iddia eden Üçer, şöyle konuştu:"Kazanın ardından hemen aracı durdurup yaralıya tıbbi müdahalede bulunduk. Yaralının nabzını ölçüp, kanama ve kırık olup olmadığını kontrol ettim. Yaralının istememesine rağmen ambulans çağırdık. Biz yaralıya müdahale edip ambulans çağırdığımız için darbedildik. Çarpıp kaçmadık. Eşim ile birlikte sopayla darbedildik. Çocuğumuzun gözü önünde darbedildik. Şu an çocuğum travma geçiriyor. İnsanlık ölmüş."OlayKenan Evren Bulvarı'nda 26 Mayıs'ta Sinan Üçer idaresindeki 01 DZR 49 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan D.Ç'ye çarpmış, kazanın ardından Üçer'in araçta bulunan sağlık görevlisi eşi Özden Üçer, yaralıya ilk müdahaleyi yapmıştı.Bu sırada yaralının yakınları Üçer çiftine saldırmış, şikayet üzerine olayla ilgili 2 kişi polis tarafından gözaltına alınmıştı.