Son Dakika Haberleri: Adana'da İlk "Tanzim Satış Noktası" Açıldı

Adana'da İlk "Tanzim Satış Noktası" Açıldı

1 saat önce

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından sebze meyve fiyatlarını düşürmek için kentteki ilk tanzim satış noktası kuruldu.

Adana'da İlk
Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından sebze meyve fiyatlarını düşürmek için kentteki ilk tanzim satış noktası kuruldu.

Merkez Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi'nde kurulan tanzim satış noktasına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Alışveriş yapan vatandaşlardan Ali Çiko, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaliteli meyve ve sebzeler aldığını söyledi.

Fiyatlardan memnun olduklarını aktaran Çiko, "Fiyatlar güzel, pazara göre yarıdan daha az. Çok memnunuz, mutluyuz. İnşallah böyle devam eder." dedi.

Hanife Leblebici de marketlere ve pazarlara göre fiyatların uygun olduğunu kaydederek, "Güzel bir uygulama. Hem fiyat ucuz, hem kaliteli ürünler var. Memnunuz bu durumdan. Tanzim satışları devam ederse alışverişimizi buradan yapmak isteriz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:05 Kaynak: AA

Seyhan, Merkez, Fatih Mahallesi, Adana Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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En Ucuz Tanzim Satış Mağazası Adana'da Açıldı Adana'da İlk 'Tanzim Satış Noktası' Açıldı

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