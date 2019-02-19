Son Dakika Haberleri: Adana'da İlk 'Tanzim Satış Noktası' Açıldı

Adana'da İlk 'Tanzim Satış Noktası' Açıldı

1 saat önce

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından sebze meyve fiyatlarını düşürmek için ilk tanzim satış noktası kuruldu.

Adana'da İlk 'Tanzim Satış Noktası' Açıldı, System.String[]
Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından sebze meyve fiyatlarını düşürmek için ilk tanzim satış noktası kuruldu.

Seyhan İlçesi Kıyıboyu Caddesi itfaiye istasyonu bitişiğinde çeşitli sebze ve meyve ürünlerinin bulunduğu tanzim satış noktasına vatandaşlar ilgi gösterdi. Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Şaban Acar'ın katılımıyla düzenlenen törenle faaliyete geçen tanzim satış mağazasında Adana halkına ucuz meyve-sebze satışı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatını bir emir sayarak proje başlattığına dikkat çeken Acar, Başkanımız da buradaki bir şirkete talimat verdi. Bu talimatlar doğrultusunda işletme iştiriak daire başkanlığımız, kültür daire başkanlığımız, el birliğiyle bu organizasyonu bir gecede kurduk. Bugün itibariyle satışa başladık. Türkiye'de belki de sebze-meyveyi en ucuza satan belediye biziz şu anda. İnşallah merkez 4 ilçemizde hızlı bir şekilde satış noktalarını arttıracağız. Daha sonra Ceyhan ve Kozan'da da tanzim satış noktası kuracağız. Şu anda soğan ve patates piyasada 4 TL burada 2 TL diğer ürünlerde de zaman içinde fiyatlar daha aşağılara düşecektir. Narenciye de merkez bizim bölgemiz. Diğer kentlerden çok daha uygun satışlar yapacağız.  Vatandaşların ilgisi ilk günden çok yoğun. Bu hizmet duyuldukça ilgi daha fazla artacaktır dedi.

100 LİRA YERİNE 20 TL

Alışverişe gelen Teslime Aykaç ise  hizmetten memnun kaldıklarını belirtirken, şunları söyledi Fiyatlar çok uygun. Normalde 100 TL harcayacağım bir alışverişi burada 20 TL'ye yapacağım. Umarım bu hizmet seçimden sonra da devam eder.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:46 Kaynak: DHA

Seyhan, Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana, Güncel
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