Adana'da İlköğretim Haftası kutlandı - Son Dakika

Adana'da İlköğretim Haftası dolayısıyla tören yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun ve beraberindeki heyet, Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulundu ve ardından İstiklal Marşı okudu.

Törenin ardından Çukurova Adana Tabipler Odası İlkokulu'na geçen Durgun, yüz yüze eğitimin nasıl yapılacağıyla ilgili bilgiler verdi.

Yüz yüze eğitime hazır olduklarını ifade eden Durgun, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki hafta anaokulu ve ilkokul öğrencilerimizi okulumuza alacağız. Her öğrencimiz uyum haftası dolayısıyla haftada 1 gün bizlerle olacak. Bir sonraki hafta, haftada 2 gün bizlerle olacak daha sonrasında uzaktan eğitimle desteklenerek çalışmalarımız devam edecek. Bakanlığımız tarafından uzaktan eğitime erişim noktasında problem yaşayan öğrencilerimizle ilgili EBA Destek Noktaları oluşturdu. İlimizde 533 EBA Destek Noktası ile ilgili bir süreç başlatıldı.Tüm çalışma arkadaşlarımızla bu işe hazırız ve bu işi yapmak istiyoruz."

Durgun, ilkokulda alınan tedbirleri de inceledi.