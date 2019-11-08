Son Dakika Haberleri: Adana'da ilkokul öğrencilerinden 10 Kasım koreografisi
Son Dakika Güncel Adana'da ilkokul öğrencilerinden 10 Kasım koreografisi

Adana'da ilkokul öğrencilerinden 10 Kasım koreografisi

6 saat önce

Adana'da 810 öğrenci, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında, koreografiyle "10 Kasım 1938" yazısı oluşturdu.

Adana'da ilkokul öğrencilerinden 10 Kasım koreografisi, System.String[]

Adana'da 810 öğrenci, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında, koreografiyle "10 Kasım 1938" yazısı oluşturdu.

Cebesoy İlkokulu bahçesinde, üzerlerinde Atatürk portresi bulunan tişörtlerle bir araya gelen öğrenciler, okul müdürü Ali Kahya Demirhan'ın koordinatörlüğünde koreografi için düzen aldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, bedenleriyle "10 Kasım 1938" yazdı.

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:46 Kaynak: AA
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