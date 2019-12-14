Adana'da ilkokul öğretmenleri ve velilerinden Kızılay'a kan bağışı - Son Dakika
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Adana'da ilkokul öğretmenleri ve velilerinden Kızılay'a kan bağışı

6 saat önce

Türk Kızılayı'nın yürüttüğü 'Geleceğe Kan Bağışı Kazanımı' programı doğrultusunda Adana'da bir ilkokulda öğretmenler ve veliler kan bağışında bulundu.

Adana'da ilkokul öğretmenleri ve velilerinden Kızılay'a kan bağışı, System.String[]

Türk Kızılayı'nın yürüttüğü 'Geleceğe Kan Bağışı Kazanımı' programı doğrultusunda Adana'da bir ilkokulda öğretmenler ve veliler kan bağışında bulundu.


Adana'da, Seyhan Cebesoy İlkokulu'nda, Türk Kızılayı'nın 'Geleceğe Kan Bağışı Kazanımı' programı kapsamında öğretmenler ile veliler kan bağışında bulundu. Kan bağışı sırasında öğretmenlerin ve velilerin yanında bulunan Türk Kızılayı Genel Merkezi Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Başkan Vekili Ramazan Saygılı," Kan bağışı yapan öğretmen ve velilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Ramazan Saygılı sözlerine şöyle devam etti;


"Her yıl düzenlenen bu etkinlikleri bu senede Adana'nın 15 ilçesinde yürütüyoruz. Şuan da bulunduğumuz ilkokulda yürüttüğümüz bu projenin amacı gençleri kan bağışı ve kök hücre bağışında bulunmaya teşvik etmektir." dedi - ADANA

Türk Kızılayı, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 08:49 Kaynak: İHA
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