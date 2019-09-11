Son Dakika Haberleri: Adana'da ilkokulda yangın
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Adana'da ilkokulda yangın

48 dakika önce

ADANA'da, bir ilkokulda çıkan ve paniğe yol açan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Adana'da ilkokulda yangın, System.String[]
ADANA'da, bir ilkokulda çıkan ve paniğe yol açan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kent merkezindeki Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan Ömer Haluk Ozuçak İlkokulu'nun 2'nci katındaki bir sınıfta saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanı erken fark eden öğretmenlerin müdahalesiyle öğrenciler, kısa sürede tahliye edildi. İhbar üzerine okula gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangını duyan çok sayıda veli okula gelerek çocuğunu aldı. Kimsenin zarar görmediği yangın nedeniyle okul tatil edilirken, soruşturma başlatıldı


Yeşilyurt Mahallesi, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 02:07 Kaynak: DHA
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