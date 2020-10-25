Adana'da imalathaneye dönüştürülen evde 220 şişe sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da imalathaneye dönüştürülen bir evde 220 şişe sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üretildiğini belirlediği merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramalarda, satışa hazır 220 şişe sahte viski ele geçirildi.
Polis ekipleri, bir şüpheliyi gözaltına aldı.
- Kaynak: AA
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