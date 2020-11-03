İmalathaneye dönüştürülen evde 4 bin 238 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da imalathaneye dönüştürülen evde 4 bin 238 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üretildiğini belirlediği merkez Yüreğir ilçesi Güneşli Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Ekipler, evin damı, banyosu ve birçok odasında yapım aşamasında ve satışa hazır 4 bin 238 litre sahte içki, ruhsatsız tabanca ve bir miktar esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli H.İ, emniyetteki işlemin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.