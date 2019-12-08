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Adana'da imalathaneye dönüştürülen evde 648 litre sahte içki ele geçirildi
6 saat önce
Adana'da imalathaneye dönüştürülen evde yapım aşamasında ve satışa hazır 648 litre sahte içki bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 10:00 Kaynak: AA
Adana'da imalathaneye dönüştürülen evde yapım aşamasında ve satışa hazır 648 litre sahte içki bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Yalmanlı Mahallesi'ndeki bir evde sahte içki üretildiğini belirledi.
Adrese operasyon düzenleyen ekip, yapım aşamasında ve satışa hazır 648 litre sahte rakı ele geçirdi.
Ekipler, şüpheli Ö.S'yi gözaltına aldı, sahte içkiler imha edildi.
Zanlı, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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