Son Dakika Haberleri: Adana'da imalathaneye dönüştürülen evde 865 litre sahte içki ele geçirildi
Son Dakika Güncel Adana'da imalathaneye dönüştürülen evde 865 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da imalathaneye dönüştürülen evde 865 litre sahte içki ele geçirildi

6 saat önce

Adana'da 865 litre sahte içki ele geçirilen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da imalathaneye dönüştürülen evde 865 litre sahte içki ele geçirildi, System.String[]

Adana'da 865 litre sahte içki ele geçirilen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla merkez Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'ndeki bir evde sahte içki üretildiğini belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen polis, aramalarda yapım aşamasında ve satışa hazır 865 litre sahte rakı ele geçirdi.

Ekipler, şüpheli C.K'yi gözaltına aldı, sahte içkiler imha edildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 10:10 Kaynak: AA
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