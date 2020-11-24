Adana'da, İncirlik Üssü'nde görevli uzman çavuş evinde ölü bulundu - Son Dakika

Kahriman'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Evde yaptıkları incelemede mangalda yakılmış kömür bulan ekipler, Kahriman'ın karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiğinden şüpheleniyor.

Adrese giden 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrolde Kahriman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kiraladığı evde kalan Kahriman'ın kapıyı açmaması üzerine arkadaşları, ev sahibinden aldıkları yedek anahtarla içeriye girdi. Kahriman'ı yerde hareketsiz yatarken bulan arkadaşları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Kahriman (30), görev yerine gitmeyince mesai arkadaşları uzman çavuşun merkez Sarıçam ilçesi Yeni Mahalle 'deki evine ulaştı.

Adana 'da, İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş evinde ölü bulundu.

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