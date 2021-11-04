Adana'da inşaattan düşen işçi yaralandı - Son Dakika

Diğer işçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Küs olan Alişan ve Ece Erken barıştı

Gözaltına alındığı esnada "Beni kimse yasaya koyamaz ama devlete sonsuz saygım var" diyerek bağırması dikkat çekti