Adana'da İnsani Yardım Vakfından sağlık ve emniyet personeline moral ziyareti - Son Dakika

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Adana Şubesi, koronavirüsle mücadelede en ön safta bulunan sağlık ve emniyet personeline moral ziyaretinde bulunarak kuruyemiş ve su ikramında bulundu.

İHH Adana İl Başkanı Mahmut Eraslan ve yönetim kurulu üyeleri, moral ziyaretleri kapsamında ilk olarak kent merkezinde bulunan devlet hastaneleri ve 112 Acil Sağlık Merkezleri'ni ziyaret ederek personelle sohbet etti.

Sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden İHH yönetimi, personele paket halinde hazırlanan kuruyemiş ve su hediye etti.

Eraslan ve yönetim kurulu üyeleri daha sonra İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı makamında ziyaret etti. Aktaş'a dernek çalışmaları hakkında bilgi veren Eraslan, Aktaş nezdinde tüm emniyet çalışanlarına teşekkür etti.

Eraslan, sağlık ve emniyet çalışanlarına ziyaretlerin devam edeceğini dile getirdi.