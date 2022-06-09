İnternet kablosu çalan iki zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika
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İnternet kablosu çalan iki zanlıdan biri tutuklandı

09.06.2022 10:10

Adana'da bir sokakta internet kablosunu çalıp kaçmaları güvenlik kamerasına yansıyan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Adana'da bir sokakta internet kablosunu çalıp kaçmaları güvenlik kamerasına yansıyan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki bir sokakta iki kişinin direklerdeki internet kablolarını kesip çaldığını fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Bölgeye yönlendirilen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, cep telefonu ve güvenlik kameralarınca kaydedilen olaya ilişkin görüntülerden yola çıkarak iki şüpheliden birinin kimliğini belirledi.

Ekipler, hırsızlık başta olmak üzere çeşitli olaylardan emniyette çok sayıda suç kaydı bulunan zanlı Esat Y'yi (37) Başak Mahallesi'ndeki evine yaptığı baskınla yakaladı.

Çalınan yaklaşık 140 metrelik internet kablosu da olay yerinin yakınındaki bir sokakta bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Esat Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Polis, diğer zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre, iki kişi çaldıkları kablolarla bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Bu sırada bir vatandaş, iki zanlıya tepki gösteriyor. Bunun üzerine iki zanlı çaldıkları kablolarla olay yerinden kaçıyor. Daha sonra motosikletli bir vatandaş Esat Y'ye çarparak şüpheliyi yakalamaya çalışıyor. Bu sırada hem vatandaş hem de zanlı yere düşüyor. Esat Y'nin yerden kalkıp kaçmayı sürdürmesi üzerine motosiklet sürücüsü ile bir otomobil sürücüsü, zanlının peşine düşüyor.

İnternet kablosu çalan iki zanlıdan biri tutuklandı
İnternet kablosu çalan iki zanlıdan biri tutuklandı
İnternet kablosu çalan iki zanlıdan biri tutuklandı
İnternet kablosu çalan iki zanlıdan biri tutuklandı
İnternet kablosu çalan iki zanlıdan biri tutuklandı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnternet kablosu çalan iki zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İnternet kablosu çalan iki zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika
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