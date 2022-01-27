Adana'da internetten dolandırıcılık iddiasına 10 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

Adana'da, internet üzerinden bir kişinin 2 bin 300 lirasını dolandırdığı iddia edilen sanık hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen tutuksuz H.A. ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

H.A. hakkında, "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, mağdur F.S'nin bir internet sitesinde H.A'ya ait "gezen tavuk yumurtası" ilanı görmesi üzerine sanıkla telefon üzerinden irtibat kurduğu ve 100 koli ürün için 2 bin 300 liraya anlaştıkları belirtildi.

Müştekinin, verilen hesaba parayı gönderdiği, buna karşın sanığın yumurtaları teslim etmediği ve iletişimi kestiği anlatılan iddianamede, H.A'nın "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Sanık H.A, iddianamedeki ifadesinde, hakkındaki suçlamaları reddetti.