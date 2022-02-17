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Adana'da internetten dolandırıcılık iddiasına 10 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

Adana'da internetten dolandırıcılık iddiasına 10 yıla kadar hapis istemi

17.02.2022 12:40
Adana'da internetten dolandırıcılık iddiasına 10 yıla kadar hapis istemi

Adana'da, internet üzerinden bir kişinin 800 lirasını dolandırdığı iddia edilen sanık hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da, internet üzerinden bir kişinin 800 lirasını dolandırdığı iddia edilen sanık hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen tutuksuz E.B. ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

E.B. hakkında, "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 10 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, mağdur E.F'nin bir internet sitesinde E.B'ye ait ikinci el "ses sistemi" ilanı görmesi üzerine sanıkla telefon üzerinden irtibat kurduğu ve ürün için 800 liraya anlaştıkları belirtildi.

Müştekinin, verilen hesaba parayı gönderdiği, buna karşın sanığın ürünü teslim etmediği ve iletişimi kestiği anlatılan iddianamede, E.B'nin "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Sanık E.B, iddianamedeki ifadesinde, hakkındaki suçlamaları reddetti.

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Dolandırıcılık, Kredi, Banka, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da internetten dolandırıcılık iddiasına 10 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da internetten dolandırıcılık iddiasına 10 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
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