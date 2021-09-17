Adana'da internetten dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Adana'da jandarma ekipleri, 5 kişiyi internetten dolandırdığı öne sürülen 8 zanlıyı gözaltına aldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesince, vatandaşların internetten dolandırılmasının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Ekipler, internetten "hediye çeki verileceği", "HGS bakiyesine yükleme yapılacağı", "kart aidatı iadesi" ve "pandemi yardımı yapılacağı" yalanıyla paylaşımda bulunularak 5 kişinin dolandırıldığını tespit etti.
Dolandırıcılığa karıştığı ileri sürülen 8 zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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