Adana'da intihar eden baba ve öldürdüğü iki kızı toprağa verildi - Son Dakika

Adana'da intihar eden baba ve öldürdüğü iki kızı toprağa verildi

Adana'nın Kozan ilçesinde, iki kızını av tüfeğiyle öldürdükten sonra intihar eden baba ile çocuklarının cenazesi defnedildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde, iki kızını av tüfeğiyle öldürdükten sonra intihar eden baba ile çocuklarının cenazesi defnedildi.

Son Dakika: Türkiye'de 2 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 1186 yeni vaka tespit edildi
Kulüpler Birliği Başkanı Sepil: Yabancı kuralı TFF'nin izniyle önümüzdeki sezon 12'ye iniyor
Sevgilisini darbeden Ozan Güven'e bir tepki de Hadise'den geldi

Ağlıboğaz Mahallesi'nde, önceki gün tartıştığı eşi Zahide Cengiz'i (42) av tüfeğiyle yaralayan, ardından kızları Kader (21) ve Hüsne Cengiz'i (20) öldürüp intihar eden Fatih Cengiz (42) ile çocuklarının cenazesinin Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Saldırıdan kaçarak kurtulan ve Kader Cengiz'in ikiz kardeşi olduğu öğrenilen Emre Cengiz (21) ile ailenin diğer yakınları, Hüsne, Kader ve ve Fatih Cengiz'in cenazelerini teslim aldı.

Ağlıboğaz Mahallesi'ndeki mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından baba ve iki kızı yan yana toprağa verildi.

Olayda ağır yaralanan anne Zahide Cengiz'in, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın geçmişi

İlçede market işleten Fatih Cengiz (42), önceki gün iş yerinin önünde eşi Zahide (42) ile kızları Kader (21) ve Hüsne Cengiz'i (20) av tüfeğiyle vurmuş, daha sonra marketin üst katındaki evine çıkan Cengiz, çevredekilerin ihbarıyla polis ekiplerinin bölgeye geldiği sırada aynı av tüfeğiyle intihar etmişti.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, baba ile iki kızının hayatını kaybettiğini belirlemiş, yaralı olduğu tespit edilen Zahide Cengiz ise ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Evde, olaya şahitlik eden Cengiz çiftinin oğlu Emre Cengiz'in ise kaçarak kurtulduğu öğrenilmişti.

Fatih, Kozan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 13:41 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da intihar eden baba ve öldürdüğü iki kızı toprağa verildi - Son Dakika

Son Dakika

19:37 Son Dakika: Türkiye'de 2 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 1186 yeni vaka tespit edildi 19:22 Kulüpler Birliği Başkanı Sepil: Yabancı kuralı TFF'nin izniyle önümüzdeki sezon 12'ye iniyor 18:55 ABD'li uzmandan korona vakalarındaki artışla ilgili uyarı: En kötü fırlayışın çok daha ötesinde 18:44 Nuri Alço, kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile evlendi 18:33 Monaco'nun çağırdığı Onyekuru, Trabzonspor maçında oynayamayacak 18:08 Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı 17:57 Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi 17:45 Zihinsel engelli kadına özel bakım merkezinde işkence! Gözlerini oymuşlar 17:42 Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı 16:39 Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti 15:54 9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı 15:49 ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı 14:07 İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu 13:56 "Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi 13:36 Kızılkaya Belediye Başkanı, belediyeye ait tarlaya ektiği buğdayla bütçeye katkı sağladı
WhatsApp kullanıcılarını şımartmaya devam ediyor! 3 yeni özellik daha geliyor
13:14
Medipol Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'la ilk görüşmeyi yaptı
10:46
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için bir çok ülke sıraya girdi
10:42
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
10:15
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan "Söyleyemezsiniz" diye uyardı
08:44
Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1038, Meksika'da 741, Hindistan'da 434 kişi öldü
08:21
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
08:00
Atatürk'ün İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi Ankara'da MHP'li başkan tarafından hayata geçiriliyor
07:42
Kadın yolcu, maskesini çıkarınca ortalık karıştı! Metroyu durdurmak zorunda kaldılar
05:40
Meksika'da rehabilitasyon merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 24 kişi hayatını kaybetti
05:09
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
22:37
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 19:52:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da intihar eden baba ve öldürdüğü iki kızı toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]