Adana'da intihar eden kişi ve öldürdüğü karısının cenazeleri defnedildi - Son Dakika

Ağlıboğaz Mahallesi'nde dün eşi Fatma Hoşça'yı (55) tüfekle öldüren ve ardından intihar eden Osman Hoşça'nın cenazeleri (76), Adana Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Adana 'nın Kozan ilçesinde, intihar eden kişi ve tüfekle öldürdüğü karısının cenazesi toprağa verildi.

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