Son Dakika Haberleri: Adana'da iş adamını öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası verildi
Son Dakika Güncel Adana'da iş adamını öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası verildi

Adana'da iş adamını öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası verildi

6 saat önce

Adana'da, alacağını ödemediğini ileri sürdüğü iş adamını tabancayla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da iş adamını öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası verildi, System.String[]

Adana'da, alacağını ödemediğini ileri sürdüğü iş adamını tabancayla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, çiftçilik yapan sanık Musa Zehir, öldürülen iş adamı Ekrem Şenel'in babası Ramazan Şenel ile tarafların avukatları katıldı.

Söz verilen Ekrem Şenel, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Sanık Zehir ise olay nedeniyle çok pişman olduğunu belirtti.

Mahkeme heyeti, sanığa "kasten öldürme" suçundan verdiği müebbet hapis cezasını 25 yıl hapse indirdi.

Tarım şirketi sahibi Ekrem Şenel (43), 18 Nisan 2018'de Musa Zehir'in tabancayla ateş açması sonucu hayatını kaybetmişti. Zehir hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:42 Kaynak: AA
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