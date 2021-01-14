Adana'da iş makinası yüklü tır devrildi - Son Dakika

Adana'da iş makinası yüklü tır devrildi

14.01.2021 18:53
Adana'da iş makinası yüklü tır devrildi, System.String[]

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iş makinası yüklü tır devrildi.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iş makinası yüklü tır devrildi.

Tufanbeyli ilçesi Kürebeli Yolu'nda Adana Büyükşehir Belediyesi'ne 01 CCT 39 plakalı tır, yol çalışması esnasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucuc dorsesinde taşıdığı iş makinasıyla birlikte devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve kurtarıcı ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle araçlarda maddi hasar oluştu.???????

Adana Büyükşehir Belediyesi, Tufanbeyli, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da iş makinası yüklü tır devrildi - Son Dakika


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