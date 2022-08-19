Adana'da iş yerine yönelik silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adana'da iş yerine yönelik silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

19.08.2022 12:22

Adana'da iş merkezindeki hırdavatçıda silahlı saldırıya uğrayan çalışan hayatını kaybetti, iş yeri sahibi yaralandı.

Adana'da iş merkezindeki hırdavatçıda silahlı saldırıya uğrayan çalışan hayatını kaybetti, iş yeri sahibi yaralandı.

Yüzünde cerrahi maske bulunan şüpheli, merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'ndeki bir iş merkezinde yer alan hırdavatçıya giderek içeridekilere tabancayla ateş açtı.

Saldırıda, iş yeri sahibi N.B. ve çalışanı Bilal Özmen vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Şüpheli, iş merkezi dışında plakasız motosikletle kendisini bekleyen arkadaşıyla olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Bilal Özmen hayatını kaybetti.

Yaralı N.B. ise Seyhan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Polis, motosikletle kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da iş yerine yönelik silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Adana'da iş yerine yönelik silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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