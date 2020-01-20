Adana'da iş yerinde gümrük kaçağı 418 cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da iş yerinde gümrük kaçağı 418 cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da iş yerinde gümrük kaçağı 418 cep telefonu ele geçirildi

6 saat önce

Adana'da iş yerine düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 418 cep telefonu ele geçirildi.

Adana'da iş yerinde gümrük kaçağı 418 cep telefonu ele geçirildi, System.String[]

Adana'da iş yerine düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 418 cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Alidede Mahallesi'nde bir iş yerine gümrük kaçağı cep telefonu getirildiğini belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada iki kolide 418 kaçak cep telefonu buldu.

Ekiplerce bir şüpheli gözaltına alındı, iki zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 10:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hem çaldılar hem de dalga geçer gibi "öncesi ve sonrası" fotoğrafı çektiler
Çantasını çaldıkları mağdurla fotoğraf çektirince yakalandılar 10 gündür kayıp durumda olan genç kız, emniyet binasının önüne bırakıldı Son dakika: "Toprak Dede" olarak bilinen TEMA Vakfı kurucusu Hayrettin Karaca hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 17:00:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da iş yerinde gümrük kaçağı 418 cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]