Adana'da iş yerinde gümrük kaçağı 418 cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

Ekiplerce bir şüpheli gözaltına alındı, iki zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada iki kolide 418 kaçak cep telefonu buldu.

Adana 'da iş yerine düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 418 cep telefonu ele geçirildi.

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