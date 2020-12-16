Son dakika haberleri: İş yerinde silahlı saldırıya uğrayan berber ağır yaralandı - Son Dakika

Adana'da iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan berber, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde berber dükkanı işleten Tahsin Bademci, çalıştığı sırada iş yerine gelen bir şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.

Ağır yaralanan Bademci, özel araçla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan şüpheliyi bulmak için polis geniş çalışma başlattı.