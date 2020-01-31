Adana'da iş yerinden 10 cep telefonu çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da iş yerinden 10 cep telefonu çalan şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Adana'da iş yerinden 10 cep telefonu çalan şüpheli tutuklandı, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana'da iş yerinden 10 cep telefonu çalan şüpheli tutuklandı, System.String[]

Adana'da iş yerinden 10 cep telefonu çalan şüpheli tutuklandı, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Türkocağı Mahallesi'ndeki cep telefonu bayisinden 10 cep telefonunun çalınması üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, vitrin camını kırıp iş yerine girerek telefonları çalan şüphelinin M.İ. olduğunu belirledi.

Ekiplerin çalışmasıyla yakalanan M.İ, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında zanlının telefonları çalması yer alıyor.

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:04 Kaynak: AA
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