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Adana'da iş yerinden dolandırıcılık güvenlik kamerasında

48 dakika önce

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iş yerinden dolandırıcılık güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana'da iş yerinden dolandırıcılık güvenlik kamerasında, System.String[]
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iş yerinden dolandırıcılık güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, Pınar İşlek, Pınar Mahallesi'ndeki iş yerine gelen kişi tarafından dolandırıldığı iddiasıyla polise başvurdu.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin alışveriş yaptıktan sonra aldığı para üstünü el çabukluğuyla değiştirdiğini belirledi.
Ekipler eşkali belirlenen şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarında şüphelinin yoğunluktan faydalanıp el çabukluğuyla para üstünü cebine koyarak iş yeri sahibine avucundaki başka parayı gösterdiği görülüyor.
Seyhan, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 11:39 Kaynak: AA
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