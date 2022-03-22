Adana'da iş yerine ateş açan saldırganlar yakalandı - Son Dakika
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Adana'da iş yerine ateş açan saldırganlar yakalandı

22.03.2022 20:11

Adana'nın Kozan ilçesinde bir işyerine silahla ateş açan saldırganlar polislerin sıkı kovalamacı sonucu yakalanırken, 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde bir işyerine silahla ateş açan saldırganlar polislerin sıkı kovalamacı sonucu yakalanırken, 5 zanlıdan 2'si tutuklandı. Saldırganların adliyeye getirilirken gazetecilerin sorularına, "Canım sıkıldı, sana ne, haberim yok" şeklindeki cevaplar pes dedirtti.

Kozan'da dün akşam saat 00.00 sularında Çanaklı Mahallesi'nde bir işyerine silahlı saldırı gerçekleştiren 5 saldırgan Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin yarım saat süren kovalamacanın ardından suç aleti silahla birlikte yakalandı. Kozan Cumhuriyet savcılığının talimatı ile gözaltına alınan Seyfettin B., Orhan T., Doğukan Ö., Umut. E.A, Yaşar A., Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. Adliyeye geniş güvenlik önlemleri ile getirilen zanlılar ise gazetecilerin iş yerini neden kurşunladınız sorularına verdikleri, "Canım sıkıldı sana ne, haberim yok" cevapları ise pes dedirtti. Adliyeye getirilen 5 kişiden 2'si adli kontrol serbest şartı ile serbest kalırken Seyfettin B. Orhan T. Doğukan Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Beril Solmuşgül/İHA)

Adana'da iş yerine ateş açan saldırganlar yakalandı
Adana'da iş yerine ateş açan saldırganlar yakalandı
Adana'da iş yerine ateş açan saldırganlar yakalandı
Adana'da iş yerine ateş açan saldırganlar yakalandı
Adana'da iş yerine ateş açan saldırganlar yakalandı
Adana'da iş yerine ateş açan saldırganlar yakalandı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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