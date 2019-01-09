Son Dakika Haberleri: Adana'da İş Yerine Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Adana'da İş Yerine Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

1 saat önce

Pozantı ilçesinde silahlı saldırı düzenlenen iş yerindeki bir kişi yaralandı.

Adana'da İş Yerine Silahlı Saldırı: 1 Yaralı, System.String[]
Pozantı ilçesinde silahlı saldırı düzenlenen iş yerindeki bir kişi yaralandı.

Atatürk Caddesi'nde Ö.İ'ye ait tekel bayisine gelen bir kişi tarafından av tüfeğiyle 3-4 el ateş edildi.

Saldırı sırasında dükkanda bulunan müşteri O.T. isabet eden saçmalardan hafif şekilde yaralandı.

Yaralı kişi Pozantı 80.Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olaydan sonra kaçan zanlı A.M'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:05 Kaynak: AA

Atatürk Caddesi, Pozantı, Güncel
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