Adana'da iş yerine silahlı saldırıya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da iş yerine silahlı saldırıya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

22.03.2022 22:45

Adana'nın Kozan ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırıda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ünün tutuklanmasına karar verildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırıda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ünün tutuklanmasına karar verildi.

Karacaoğlan Mahallesi'nde dün polis ekiplerinin kovalamaca sonucu yakaladığı Seyfettin B. ile Orhan T'nin, bir iş yerine silahlı saldırıda bulunan şüpheliler olduğu belirlendi.

Polis, saldırıda yer aldığı tespit edilen Doğukan Ö, Umut A. ve Yaşar A'yı da gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Seyfettin B, Orhan T. ve Doğukan Ö. tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis, dün "dur" ihtarına uymayan motosikletteki Seyfettin B. ile Orhan T'yi kovalamaca sonucu Turgutlu Mahallesi'nde yakalamıştı.

Adana'da iş yerine silahlı saldırıya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
Adana'da iş yerine silahlı saldırıya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
Adana'da iş yerine silahlı saldırıya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

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Doğukan, Kozan, Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da iş yerine silahlı saldırıya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da iş yerine silahlı saldırıya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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