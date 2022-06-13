İş yerini ve aracını ateşe veren kişi gözaltına alındı

- İtfaiye ekibinin İş yeri yangınına müdahale görüntüleri
Kamyonet yangınını itfaiye ekiplerinin müdahalesi Adana'da iş yerini ve aracını ateşe veren kişi gözaltına alındı
ADANA - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iş yerini ve kamyonetini yakan kişi gözaltına alındı.
Ailevi sorunlarının olduğu iddia edilen K.B, Karaafat Caddesi'ndeki iş yerini ve kamyonetini ateşe verdi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında iş yeri ve araç hasar gördü.
Polis ekiplerince gözaltına alınan K.B. Bağlar Polis Merkezi'ne götürüldü.
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