İş yerini ve aracını ateşe veren kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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İş yerini ve aracını ateşe veren kişi gözaltına alındı

13.06.2022 16:16

-İtfaiye ekibinin İş yeri yangınına müdahale görüntüleri Kamyonet yangınını itfaiye ekiplerinin müdahalesi Adana'da iş yerini ve aracını ateşe veren kişi gözaltına alındı ADANA - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iş yerini ve kamyonetini yakan kişi gözaltına alındı.

- İtfaiye ekibinin İş yeri yangınına müdahale görüntüleri

Kamyonet yangınını itfaiye ekiplerinin müdahalesi Adana'da iş yerini ve aracını ateşe veren kişi gözaltına alındı

ADANA - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iş yerini ve kamyonetini yakan kişi gözaltına alındı.

Ailevi sorunlarının olduğu iddia edilen K.B, Karaafat Caddesi'ndeki iş yerini ve kamyonetini ateşe verdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında iş yeri ve araç hasar gördü.

Polis ekiplerince gözaltına alınan K.B. Bağlar Polis Merkezi'ne götürüldü.

İş yerini ve aracını ateşe veren kişi gözaltına alındı
İş yerini ve aracını ateşe veren kişi gözaltına alındı
İş yerini ve aracını ateşe veren kişi gözaltına alındı
İş yerini ve aracını ateşe veren kişi gözaltına alındı
İş yerini ve aracını ateşe veren kişi gözaltına alındı
İş yerini ve aracını ateşe veren kişi gözaltına alındı
İş yerini ve aracını ateşe veren kişi gözaltına alındı
İş yerini ve aracını ateşe veren kişi gözaltına alındı
İş yerini ve aracını ateşe veren kişi gözaltına alındı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İş yerini ve aracını ateşe veren kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İş yerini ve aracını ateşe veren kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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