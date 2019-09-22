Adana'da iş yerinin camını kıran kişi gözaltına alındı

Adana'da, tazminatını alamadığı iddiasıyla eski iş yerinin camını kıran kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, yaklaşık 2,5 yıl çalıştığı mağazadan bir ay önce işten çıkarılan Halil K, merkez Çukurova ilçesi Kenan Evren Bulvarı'ndaki iş yerine geldi.

Burada yetkililerle görüşen Halil K, tazminatını alamadığı iddiasıyla iş yerinin camını kaldırım taşıyla kırdı.

İş yeri çalışanlarınca sakinleştirilen Halil K, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerince gözaltına aldı.

İş yeri yetkililerinin şikayetçi olması üzerine Halil K, Fatih Polis Merkezine götürüldü.

Bu arada, Halil K'nin kaldırım taşı atarak camı kırması güvenlik kameralarına yansıdı.