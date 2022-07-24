Çevredeki vatandaşların da yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Yıldırım, özel bir hastaneye, kuzeni de Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da iş yerinin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü, kuzeni yaralandı - Son Dakika

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