Adana'da IŞİD operasyonu: Yabancı uyruklu 7 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Adana'da IŞİD operasyonu: Yabancı uyruklu 7 kişi gözaltına alındı

23.09.2022 09:24
Adana'da IŞİD operasyonu: Yabancı uyruklu 7 kişi gözaltına alındı

Adana'da IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi polisleri, geçmişte IŞİD adına faaliyette bulundukları ileri sürülen 7 şüphelinin kentte olduğunu tespit etti.

Yabancı uyruklu şüphelilerin bulunduğu adreslere TEM şubesi operasyon timi ve özel harekat polisleriyle baskın yapıldı.

Bazı polisler uzun namlulu silahlarla sokak giriş ve çıkışlarında önlem alırken, TEM şubesi ekipleri adreslerde arama yaptı. Ekiplerin gözaltına aldığı 7 kişi Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

YORUMLAR
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ADANA'DA DEAŞ OPERASYONU: 7 GÖZALTI ADANA'DA DEAŞ OPERASYONU: 7 GÖZALTI Adana'da DEAŞ soruşturmasında 7 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı Adana'da DEAŞ soruşturmasında 7 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı
Kaynak: AA

Adana, Işid, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da IŞİD operasyonu: Yabancı uyruklu 7 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da IŞİD operasyonu: Yabancı uyruklu 7 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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