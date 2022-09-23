Yabancı uyruklu şüphelilerin bulunduğu adreslere TEM şubesi operasyon timi ve özel harekat polisleriyle baskın yapıldı. Bazı polisler uzun namlulu silahlarla sokak giriş ve çıkışlarında önlem alırken, TEM şubesi ekipleri adreslerde arama yaptı. Ekiplerin gözaltına aldığı 7 kişi Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

Adana, Işid, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da IŞİD operasyonu: Yabancı uyruklu 7 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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