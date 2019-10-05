Son Dakika Haberleri: Adana'da ışık, havai fişek ve flyboard gösterisi
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Adana'da ışık, havai fişek ve flyboard gösterisi

50 dakika önce

Adana'da ışık, havai fişek ve flyboard gösterisi Adana Lezzet Festivali kapsamında düzenlenen ışık, havai fişek ve flyboard gösterisi renkli görüntülere sahne olduADANA - Adana'da düzenlenen lezzet festivali kapsamında ziyaretçilere ışık, havai fişek ve flyboard gösterisi düzenlendi.

Adana'da ışık, havai fişek ve flyboard gösterisi

Adana Lezzet Festivali kapsamında düzenlenen ışık, havai fişek ve flyboard gösterisi renkli görüntülere sahne oldu

ADANA - Adana'da düzenlenen lezzet festivali kapsamında ziyaretçilere ışık, havai fişek ve flyboard gösterisi düzenlendi. Gösteri, renkli görüntülere sahne olurken, izleyicilerden tam not aldı.

Adana Valiliği'nin ev sahipliğinde 'Büyük Akdeniz Şöleni' temasıyla bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Adana Lezzet Festivali kapsamında etkinlikler sürüyor. Birbirinden lezzetli yerel yemeklerin tadını çıkaran ziyaretçiler, Seyhan Nehri kıyısında havai fişek eşliğinde ışık ve flyboard gösterisiyle eğlendi.

Adana'nın yerel yemeklerini tatmak için yurtiçi ve yurtdışından gelen binlerce kişi havanın kararmasıyla Seyhan Nehri kıyısında yerini aldı. Flyboard gösterisiyle başlayan etkinlik, havai fişeklerin ışık gösterimde atılmaya başlamasıyla ziyaretçileri coşturdu. Görsel şöleni izleyebilmek için birbiriyle yarışan ziyaretçiler, etkinliği cep telefonlarıyla görüntüledi. Düzenlenen gösteriyi Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile eşi Beyhan Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in yanı sıra kent protokolü de keyifle izledi.

Festival kapsamında etkinlikler yarın da sürecek.

Adana'da ışık, havai fişek ve flyboard gösterisi

Seyhan, Adana, Genel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 09:06 Kaynak: İHA
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