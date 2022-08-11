İşletmeciyi öldürdü, 'Husumetlilerimize yardım ediyordu' dedi - Son Dakika
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İşletmeciyi öldürdü, 'Husumetlilerimize yardım ediyordu' dedi

11.08.2022 09:48

ADANA'da, işlettiği kıraathanede Ergün Opcin'i (48) tabancayla öldüren Tarık Taşkıran (23) ile Mehmet Can Polat (20), arkadaşlarının evinde saklanırken yakalandı.

ADANA'da, işlettiği kıraathanede Ergün Opcin'i (48) tabancayla öldüren Tarık Taşkıran (23) ile Mehmet Can Polat (20), arkadaşlarının evinde saklanırken yakalandı. Tutuklanan Taşkıran, ifadesinde, "Husumetli olduğumuz kişilere yardım ediyordu. Bu nedenle öldürdüm" dedi.

Olay, 2 Ağustos günü saat 12.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'nde meydana geldi. Kıraathane işleten Ergün Opcin, arkadaşlarıyla oyun oynarken motosikletle 2 kişi geldi. Bu kişilerden biri, masada oyun oynayan Opcin'in yanına yaklaşıp, belinden çıkardığı tabancayla sırtından vurdu. Koşarak dışarı çıkan şüpheli, kendisini bekleyen kişiyle birlikte motosiklete binerek kaçtı. Kıraathanedekiler, yaralanan Opcin'i otomobille yakındaki özel hastaneye götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan Opcin, Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlık durumu ağır olan Opcin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ARKADAŞININ EVİNDE YAKALANDICinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, silahlı saldırganın Tarık Taşkıran, motosikleti kullananın ise Mehmet Can Polat olduğunu tespit etti. Kaçış güzergahında yapılan çalışmada, şüphelilerin olayın ardından 19 Mayıs Mahallesi'ndeki evde olduğu belirlendi. Adrese baskın yapan ekipler, Taşkıran ve Polat ile saklanmalarına yardım eden arkadaşları Mahmut D.'yi (23) gözaltına aldı. Evde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.TABANCA KRİMİNALDE EŞLEŞTİEmniyete götürülen şüphelilerden Tarık Taşkıran, ifadesinde, "Husumetli olduğumuz kişilere yardım ediyordu. Bu nedenle öldürdüm" dedi.Öte yandan adreste ele geçirilen tabancalardan birinin, Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'nda yapılan inceleme sonucu olayda kullanıldığı tespit edildi.TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Tarık Taşkıran ile Mehmet Can Polat, çıkarıldığı mhakimlikçe tutuklanırken, Mahmut D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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Kaynak: DHA

Can Polat, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İşletmeciyi öldürdü, 'Husumetlilerimize yardım ediyordu' dedi - Son Dakika

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