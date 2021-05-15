İncirlik Havva Üssü önünde İsrail protestosu - Son Dakika

ADANA'da bir araya gelen 27 sivil toplum kuruluşu, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarını İncirlik 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı önünde basın açıklaması yaparak protesto etti.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) öncülüğünde bir araya gelen 27 sivil toplum kuruluşunun üyeleri, Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırıları protesto etmek için Asri Mezarlık önünde toplandı. Daha sonra araç konvoyu ile slogan atıp, Filistin bayrağı sallyarak İncirlik 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı önüne geldi. Grup adına konuşan AGD Genel Başkanı Salih Turhan, Filistin'deki saldırıların Müslümanlık adına kabul edilemez olduğunu belirterek, "Eğer Filistin'de hiçbir Müslüman kalmasa, İslam dünyasında, Türkiye'de, Azerbaycan'da, İstanbul'da hiçbir kardeşimiz kalmasa bile Allah'ın izniyle nasıl Kabe'yi yok etmek için giden filleri Rabbimiz ebabil kuşları aracılığıyla yok ettiyse, Filistin coğrafyasındaki dünyanın en büyük terörist gurubu olan İsrail'i de yok edecektir" dedi.Eylemin sonunda Filistin'de ölenler için Kur'an-ı Kerim okunup ve dua edildi.