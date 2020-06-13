Adana'da işten çıkarılan belediye işçilerinden siyah çelenkli eylem - Son Dakika

Adana'da işten çıkarılan belediye işçilerinden siyah çelenkli eylem

ADANA'da, CHP'li belediyelerdeki işlerinden çıkartılan işçiler, Adana Büyükşehir Belediyesi binasının fotoğrafı önüne, siyah çelenk bıraktı.

ADANA'da, CHP'li belediyelerdeki işlerinden çıkartılan işçiler, Adana Büyükşehir Belediyesi binasının fotoğrafı önüne, siyah çelenk bıraktı. Adana Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere CHP'li ilçe belediyelerdeki işlerinden çıkartılan işçiler, İstasyon Meydanı'nda bir araya geldi. Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu'nun da aralarında bulunduğu işçiler, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin fotoğrafı önüne siyah çelenk bıraktı. Ellerinde "Maske düştü, zulüm görüldü", "Hayat kurtaran bilim kurulu, hayat karartan zulüm kurulu" yazılı dövizler taşıyan işçiler adına Levent Uslu, açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun CHP'li belediyelerin olduğu şehirlerde hiç kimsenin gece yatağına aç girmeyeceğini söylediğini hatırlatan Uslu, "31 Mart'tan bugüne kadar, CHP'li belediyelerde toplam çıkarılan işçi sayısı 22 bin 831. Adana Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere CHP'li ilçe belediyelerdeki işlerinden çıkartılan işçiler, İstasyon Meydanı'nda bir araya geldi. Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu'nun da aralarında bulunduğu işçiler, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin fotoğrafı önüne siyah çelenk bıraktı. Ellerinde "Maske düştü, zulüm görüldü", "Hayat kurtaran bilim kurulu, hayat karartan zulüm kurulu" yazılı dövizler taşıyan işçiler adına Levent Uslu, açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun CHP'li belediyelerin olduğu şehirlerde hiç kimsenin gece yatağına aç girmeyeceğini söylediğini hatırlatan Uslu, "31 Mart'tan bugüne kadar, CHP'li belediyelerde toplam çıkarılan işçi sayısı 22 bin 831. Zeydan Karalar başkanlığındaki Adana Büyükşehir Belediyesi'nde atılan işçi sayısı 2 binden fazladır. Bu işçiler ve aileleri gece yataklarına aç giriyor. Bu işçilerin derhal işlerine iade edilmesi gerekiyor" dedi. Daha sonra belediye binasının fotoğrafının üzerine su döküp, "Bu belediyede yangın var" diye slogan atan grup, olaysız dağıldı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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