Adana'da İstinat Duvarı 3 Otomobilin Üzerine Çöktü
1 saat önce
Adana'da bir apartmana ait istinat duvarı, arkasında bulunan başka bir apartmanının otoparkına doğru çökmesi sonucu 3 araç hasar gördü.
Adana
'da bir apartmana ait istinat duvarı, arkasında bulunan başka bir apartmanının otoparkına doğru çökmesi sonucu 3 araç hasar gördü.
Olay, saat 05.00 sıralarında merkez Çukurova
ilçesi Güzelyalı Mahallesi
'ne meydana geldi. Bir apartmana ait yaklaşık 5 metrelik istinat duvarı, arkasında bulunan başka bir apartmanın otoparkına doğru çöktü. Gürültüye uyanan apartman sakinleri, hasar gören 3 aracı enkazın altından çıkartıp, durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekibi, hasar tespiti için çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 07:32 Kaynak: DHA
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