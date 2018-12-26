Adana'da İstinat Duvarı Çöktü
54 dakika önce
Adana'da sağanak nedeniyle bir binanın istinat duvarı çöktü.
Adana
'da sağanak nedeniyle bir binanın istinat duvarı çöktü. Merkez Çukurova
ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi'nde bulunan bir sitenin istinat duvarı, yoğun yağışın etkisiyle yan binanın bahçesine doğru yıkıldı.
Olayda yaralanan olmazken, çökmenin etkisiyle toprağın kayması sonucu ön tekerlekleri havada asılı kalan bir minibüs çekici yardımıyla kurtarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:54 Kaynak: AA
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