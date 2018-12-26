Son Dakika Haberleri: Adana'da İstinat Duvarı Çöktü

Adana'da İstinat Duvarı Çöktü

54 dakika önce

Adana'da sağanak nedeniyle bir binanın istinat duvarı çöktü.

Adana'da İstinat Duvarı Çöktü, System.String[]
Adana'da sağanak nedeniyle bir binanın istinat duvarı çöktü.

Merkez Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi'nde bulunan bir sitenin istinat duvarı, yoğun yağışın etkisiyle yan binanın bahçesine doğru yıkıldı.

Olayda yaralanan olmazken, çökmenin etkisiyle toprağın kayması sonucu ön tekerlekleri havada asılı kalan bir minibüs çekici yardımıyla kurtarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:54 Kaynak: AA

Çukurova, Merkez, Adana, Güncel
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